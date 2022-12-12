Каничи
Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
37Мест. Каничипроселкереч. СуровеКаничск. с. о. 204545537Каничского пр. 16545
38Село Каничипроселкереч. СуровеКаничск. с. о. церк. земи243Каничского пр. 16545
39Фольв. Каничипроселкереч. Суроведв. С. В. Цехановецкому, кат. 12820Лозовицк. р.-кат. 16515
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Каничи274
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Каничи177