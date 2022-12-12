посёлок городского типа Великая Дымерка, посёлок городского типа Великая Дымерка, Київська область (на 2018) — Familio

Великая Дымерка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Остерский уезд
2725Димерка (Димирка), с. каз.при оз. Меховом.401445811811379Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Остерский уезд, Семиполковская волость
792. Димерка, село бывшее государственное, дворов 662, жителей 3035, церковь православная, школа, 6 питейных домов, 6 лавок

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10747Велика Димеркаселище міського типуцентр селищної радир-н Броварськийселищна рада Великодимерська
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