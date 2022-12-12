Великая Дымерка
Київська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2725Димерка (Димирка), с. каз.при оз. Меховом.401445811811379Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
792. Димерка, село бывшее государственное, дворов 662, жителей 3035, церковь православная, школа, 6 питейных домов, 6 лавок
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-10747Велика Димеркаселище міського типуцентр селищної радир-н Броварськийселищна рада Великодимерська