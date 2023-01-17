деревня Воздвиженье, деревня Воздвиженье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Воздвиженье

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10607Воздвиженское (Крестовоздвиженский-Близьгородный пог. ), с. каз.при р. Сухоне.5583026Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Нестеровская волость
1735. Воздвиженское, село бывшее государственное, при реке Сухоне, дворов 7, жителей 46, церковь православная

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Нестеферовская волость
116100КрестовоздвиженскоеКрестовозд.Крестовоздвиженскийбывшие государственные41142120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
275653Воздвиженьедеревня60°47'с.ш.46°15'в.д.P-38-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Марденгское сельское поселение
19614428111д Воздвиженьедеревня
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