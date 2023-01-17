Старый Калкаш
Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2716Калкашева, деревня.при рч. Стерле.423090273278Б. — Мечеть 1. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1473. Калкишева, деревня бывшая государственная, при речке Стерле, дворов 101, жителей 556, волостное правление (уездный город в 42 верстах), мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
9Калкашева, д. при р. Стерле, прос. дор., вол. прав., мечеть, бак. лав., вод. мел.43—143375317Земледелие и добыча камня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524282Старый Калкашдеревня53°29'00"55°24'00"N-40-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлибашевский муниципальный район, Сельское поселение Старокалкашевский сельсовет
80648440101д Старый Калкашдеревня