деревня Старый Калкаш, деревня Старый Калкаш, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старый Калкаш

Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2716Калкашева, деревня.при рч. Стерле.423090273278Б. — Мечеть 1. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Калкашевская волость
1473. Калкишева, деревня бывшая государственная, при речке Стерле, дворов 101, жителей 556, волостное правление (уездный город в 42 верстах), мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Калкашевская волость
9Калкашева, д. при р. Стерле, прос. дор., вол. прав., мечеть, бак. лав., вод. мел.43143375317Земледелие и добыча камня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлибашевский район
524282Старый Калкашдеревня53°29'00"55°24'00"N-40-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлибашевский муниципальный район, Сельское поселение Старокалкашевский сельсовет
80648440101д Старый Калкашдеревня
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