посёлок Сухтелинский, посёлок Сухтелинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Сухтелинский

Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
633Сухтеленский, отр. казач. Ор. в.при рч. Курасане.69114166505621Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Степный
713. Сухтелинский, поселок казачий, при речке Курасане, дворов 265, жителей 1493, церковь православная, 2 школы, лавка, кожевенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Верхнеуральский район
325600Сухтелинскийпосёлок53°57'00"60°05'00"N-41-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Верхнеуральский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
75617455136п Сухтелинскийпоселок
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