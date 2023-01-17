село Старый Токмак, село Старый Токмак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старый Токмак

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2089Токмак, село.при р. Зае.8010107315367Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Мельница водяная. Базары по пятницам. Ярмарка 8—11 ноября. Пчеловодство, плотничество.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Токмакская волость
1301. Токмак, село бывшее государственное, при речке Зае, дворов 125, жителей 617, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Токмакская волость
16Токмак, с. на р. Зае, коммер. трак., церковь (постр. в 1859 г.), зем. шк., вол. правл., 4 бак. и вин. лав., х.-з. маг., зем. стан. вод. мел., 3 кузн., 2 маслоб. зав85187500504Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
190406Старый Токмаксело55°24'51°59'N-39-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Аксаринское сельское поселение
92627484116с Старый Токмаксело
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