село Каблуково, село Каблуково, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Каблуково

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
297Клабуково (Каблуково), с. каз.при колодце.203066297332Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Каблуковская волость
315. Каблуково, село бывшее государственное, дворов 92, жителей 598, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, 3 постоялых д Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Каблуковская волость
8Каблуково138

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
110852Каблуковосело56°50'36°13'O-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Каблуковское сельское поселение
28620424101с Каблуковосело
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