деревня Суир-Аисово, деревня Суир-Аисово, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Суир-Аисово

Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Батайская волость
296. Аисова (Казмашева, Суирова), деревня бывшая государственная, при речке Казмаше, дворов 58, жителей 348, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белорецкий район
518990Суир-Аисоводеревня54°02'00"57°10'00"N-40-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Инзерский сельсовет
80611420196д Суир-Аисоводеревня
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