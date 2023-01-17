деревня Красково, деревня Красково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Красково

Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Красковская волость
328. Краскова, деревня бывшая государственная, при реке Великой, дворов 49, жителей 313, часовня, школа, 4 лвк, водяная мельница

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Красковская волость
26Красково (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.1-го и 2-го Красковского7312521721343057109земледелиелесные заработкиколодезь и ручейЧасовня, школа грам., хлебо-запасный магазин, пожар. депо, пожар. вольн. друж., основ. в 1903 г., мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Череповецкий район
35455Красководеревня59°36'с.ш.37°30'в.д.O-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Воскресенское сельское поселение
19656424356д Красководеревня
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