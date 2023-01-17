село Барятино, село Барятино, Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Барятино

Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
461Борятино, с. вл.при рч. Вязовенке.3213104404408Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Одоевская волость
191. Архангельское (Барятино), село бывшее владельческое, при речке Вязовке, дворов 82, жителей 552, церковь православная, школа, лавка, 2 постоялых двора, крахм. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Данковский район
78446Барятиносело53°21'00"38°45'00"N-37-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Данковский муниципальный район, Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет
42609476146с Барятиносело
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