деревня Туртапки, деревня Туртапки, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Туртапки

Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
415Туртапки, д. вл.при рч. Саконке.1220156407495
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Саконская волость
304. Туртапка, деревня бывшая владельческая, дворов 144, жителей 953, 2 пряд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ардатовский район
19490Туртапкидеревня55°22'43°09'N-38-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ардатовский муниципальный район, Сельское поселение Саконский сельсовет
22602436126д Туртапкидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close