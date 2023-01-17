село Жихово, село Жихово, Сумська область (на 2018) — Familio

Жихово

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новгород-северский уезд
2192Жихов, с. каз.при рч. Свиге.358133585692Церковь православная 1. Волостное правление и сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новгород-Северский уезд, Жиховская волость
526. Жихово, село бывшее государственное, при речке Свиге, дворов 279, жителей 1671, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 2 пост Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21846Жиховеселоцентр сільської радир-н Середино-Будськийсільрада Жихівська
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