село Пекшево, село Пекшево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Пекшево

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1377Богоявленское (Ново-Богоявленское, Пекшево, Пекишево), с. каз.при р. Воронеже.523238250278Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Сенновская волость
628. Пекшево, село бывшее владельческое и государственное, при реке Воронеже, дворов 86, жителей 457, 2 церкви православных

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
617121Пекшевосело52°02'с.ш.39°21'в.д.N-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Карачунское сельское поселение
20643420111с Пекшевосело
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