Каркаралинск
Каркаралинский район, Карагандинская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населенные места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
67Каркаралинское городское поселение, расположено у подошвы Каркаралинских гор, при ключе Каркаралинке. От Семипалатинска — 668 верст Всех дворов: 240. 1731
77Каркаралинский пос., ст. правл.Всех дворов: 140 ୲ 47. 457 ୲ 605
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
город КаркаралинскҚарқаралы қ.354820100