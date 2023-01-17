город Каркаралинск, город Каркаралинск, Каркаралинский район, Карагандинская область (на 2022) — Familio

Каркаралинск

Каркаралинский район, Карагандинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Каркаралинский уезд
67Каркаралинское городское поселение, расположено у подошвы Каркаралинских гор, при ключе Каркаралинке. От Семипалатинска — 668 верст Всех дворов: 240. 1731
Семипалатинская область, Каркаралинский уезд, Каркаралинский станица юрт
77Каркаралинский пос., ст. правл.Всех дворов: 140 ୲ 47. 457 ୲ 605

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Карагандинская область, Каркаралинский район
город КаркаралинскҚарқаралы қ.354820100
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