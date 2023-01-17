Старобогдановка
Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
151Богдановка, д. каз.при р. Токе.1116070285240Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
123. Старая Богдановка, деревня бывшая государственная, при речке Токе, дворов 105, жителей 633, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72120Старобогдановкасело52°45'с.ш.53°54'в.д.N-39-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Пушкинский сельсовет
53623434106с Старобогдановкасело