деревня Максаков Бор, деревня Максаков Бор, Порховский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Максаков Бор

Порховский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11480Максаков Бор, дер.при рч. Любишке.1628289195Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Максаково-Борская волость
368. Максаков Бор, деревня бывшая владельческая, при речке Любишке, дворов 27, жителей 188, волостное правление (уездный город в 16 верстах), лавка. В 1 версте — церковь Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Порховский район
55296Максаков Бордеревня57°38'с.ш.29°41'в.д.O-35-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Порховский муниципальный район, Сельское поселение Полонская волость
58647475190д Максаков Бордеревня
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