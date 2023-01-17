деревня Пушлахта, деревня Пушлахта, Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Пушлахта

Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
1014Пушлохта (Пушлахта), с.при р. Пушлоте.18723137109125Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Золотицкая волость
293. Пушлахотское, село бывшее государственное, при Пушлахотском заливе, дворов 46, жителей 305, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Приморский район
85069Пушлахтадеревня64°49'с.ш.36°35'в.д.Q-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Приморский муниципальный район, Пертоминское сельское поселение
11652448113д Пушлахтадеревня
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