село Усть-Козлуха, село Усть-Козлуха, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Усть-Козлуха

Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Бийский округ
1554Козлуха (Усть-Козлуха), д. зав.при ррч. Маралихе и Козлухе.20520537135128
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Бащелакская волость
6Дер. Усть-Козлуха72322540115
Змеиногорский уезд, Колыванская волость
13Дер. Усть-Козлухинское101411380150

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Краснощековский район
152810Усть-Козлухасело51°37'83°08'M-44-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Краснощёковский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Козлухинский сельсовет
1620470101с Усть-Козлуха#Н/Д
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