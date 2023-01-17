колония Гальбштадт, колония Гальбштадт, Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Гальбштадт

Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
471Гальбштадт (Гальштак), колон. менонит. вед. попечит. комит.при колодцах.108976284248Менонитский молитвенный дом. Окружной приказ. Сельское училище. Разные ремесленные заведения. Почтовые контора и станция. Винокуренный, пивоваренный и кожевенный заводы. Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Гальбштадтская волость
98. Гальбштадт, колония немцев, при реке Молочной, дворов 60, жителей 569, школа, кирпичный завод, уксусн. з., 2 пивовар. з., суконная фабрика, 3 лавки, трактир
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