село Сеитово, село Сеитово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сеитово

Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1473Сеитова, д. каз.при рч. Шишке.1814104391461Почтовая станция. Этап.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Ташевская волость
819. Сеитово, деревня бывшая государственная, при речке Шише, дворов 137, жителей 918, часовня, школа, почтовая станция, красильня

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Ташовская волость
Сеитова, Ташовскойрусские1205
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район
188391Сеитовосело55°37'48°47'N-39-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский муниципальный район, Макуловское сельское поселение
92620450106с Сеитовосело
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