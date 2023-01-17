деревня Старый Шимск, деревня Старый Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Старый Шимск

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Шимская волость
37Шимск (дер.)4-го стана, 7-го зем. уч.Шимского1571654244698934526земледелиеотхожий промысел, торговля рыболовствоНовгородск. шоссе, река Шелонь.река и ручей2 часовни, школа, М. В. Д., 2 мелочные лавки, 2 чайные

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
58324Старый Шимскдеревня58°13'00"30°46'00"O-36-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Шимское городское поселение
49655151211д Старый Шимскдеревня
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