село Яроши, село Яроши, Полтавська область (на 2018) — Familio

Яроши

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2490Яроши, с. вл. и казач.при рч. Кагамлыке.23½12142618632Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Пироговская волость
485. Яроши, село бывшее государственное, при речке Кагамлыке, дворов 143, жителей 970, церковь православная, питейный дом, 2 лавки, 18 ветряных мельниц, маслобойный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Пироговская волость
19.0Яроши селоЯрошевское козаков234

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17987Ярошіселор-н ГлобинськийГлобинська міська об'єднана територіальна громада
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