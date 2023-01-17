Ошта
Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2662При погосте (Погост Оштинский), пог.при р. Оште.126¾станов. кварт.332Церквей православных 2. При погосте: Волостное правление. Училищ 2 (мужское и женское). Общественная лавка. Ярмарок 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
476. Гришинское (Погост), село бывшее государственное, при реке Оште, дворов 8, жителей 54, волостное правление (уездный город 126¼ в.), 2 церкви православные, 8 лавок, 3 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44881Оштасело60°52'с.ш.35°35'в.д.P-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444137с Оштасело