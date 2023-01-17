село Ошта, село Ошта, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ошта

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2662При погосте (Погост Оштинский), пог.при р. Оште.126¾станов. кварт.332Церквей православных 2. При погосте: Волостное правление. Училищ 2 (мужское и женское). Общественная лавка. Ярмарок 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Оштинская волость
476. Гришинское (Погост), село бывшее государственное, при реке Оште, дворов 8, жителей 54, волостное правление (уездный город 126¼ в.), 2 церкви православные, 8 лавок, 3 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
44881Оштасело60°52'с.ш.35°35'в.д.P-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Оштинское сельское поселение
19622444137с Оштасело
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