деревня Красная Слобода, деревня Красная Слобода, Дубровенский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Красная Слобода

Дубровенский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Дубровенская волость
217. Дурная Слобода, село бывшее владельческое, дворов 23, жителей 170, церковь православная, богадельня

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Дубровенский район, Малосавинский сельсовет
д Красная Слобода20

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Дубровенский район, Малосавинский сельсовет
д. Красная Слобода15
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