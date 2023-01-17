Телятинки
Щекинский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Телятинки Ясенковской вол. Крапивенского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3375.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2783Телятинка, сц. вл.при прудах и колодце.255187169Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
797. Телятинка, сельцо бывшее владельческое, дворов 24, жителей 172, винокуренный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
389060Телятинкидеревня54°03'с.ш.37°31'в.д.N-37-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70648408296д Телятинкидеревня