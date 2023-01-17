деревня Телятинки, деревня Телятинки, Щекинский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Телятинки

Щекинский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Телятинки Ясенковской вол. Крапивенского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3375.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Крапивенский уезд
2783Телятинка, сц. вл.при прудах и колодце.255187169
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Крапивенский уезд, Ясенковская волость
797. Телятинка, сельцо бывшее владельческое, дворов 24, жителей 172, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Щекинский район
389060Телятинкидеревня54°03'с.ш.37°31'в.д.N-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Щекинский муниципальный район, Яснополянское сельское поселение
70648408296д Телятинкидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close