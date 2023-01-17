деревня Волково, деревня Волково, Краснинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Волково

Краснинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7511Волково, с. вл.при рч. Войской.2023168893Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Волковская волость
391. Волково, село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 145, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, богадельня, водяная мельница, 2 я Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Мерлинская волость
12ВолковоСело2044119110Церковь, богадельня, церковно-приходская и земская школы, ярмарки: 6 августа и 14 сентября, казен. вин. лавка, мелочная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Краснинский район
177384Волководеревня54°42'00"31°38'00"N-36-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Краснинский муниципальный район, Мерлинское сельское поселение
66624455107д Волководеревня
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