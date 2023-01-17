Волково
Краснинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7511Волково, с. вл.при рч. Войской.2023168893Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
391. Волково, село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 145, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, богадельня, водяная мельница, 2 я Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
12ВолковоСело2044119110Церковь, богадельня, церковно-приходская и земская школы, ярмарки: 6 августа и 14 сентября, казен. вин. лавка, мелочная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177384Волководеревня54°42'00"31°38'00"N-36-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66624455107д Волководеревня