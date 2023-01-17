город Барвенково, город Барвенково, Харківська область (на 2018) — Familio

Барвенково

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
1913Барвенкова (Стинка), слоб. каз.при рч. Торце.45станов. кварт.64520572114Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 3. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Барвенковская волость
383. Барвенкова, слобода бывшая государственная, при речке Лукновахе, дворов 1096, жителей 6999, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, ш Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23309Барвінковемістоцентр міської ради, центр району, місто районного підпорядкуванняр-н БарвінківськийБарвінківська міська рада
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