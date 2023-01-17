село Ясашная Ташла, село Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Ясашная Ташла

Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
184Ясачная Ташла, с. удел.при р. Ташле.476024810271274Церковь православная 1. Почтовая станция. Базар. Завод кирпичный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Подкуровская волость
60. Ясачная Ташла, село бывшее удельное, при речке Ташле, дворов 415, жителей 2333, церковь православная, часовня, школа, почтовая станция, 2 лавки, 3 постоялых двора, 2 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Тереньгульский район
30697Ясашная Ташласело53°55'с.ш.48°16'в.д.N-39-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Тереньгульский муниципальный район, Ясашноташлинское сельское поселение
73648450101с Ясашная Ташласело
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