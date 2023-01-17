Ясашная Ташла
Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
184Ясачная Ташла, с. удел.при р. Ташле.476024810271274Церковь православная 1. Почтовая станция. Базар. Завод кирпичный 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
60. Ясачная Ташла, село бывшее удельное, при речке Ташле, дворов 415, жителей 2333, церковь православная, часовня, школа, почтовая станция, 2 лавки, 3 постоялых двора, 2 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30697Ясашная Ташласело53°55'с.ш.48°16'в.д.N-39-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73648450101с Ясашная Ташласело