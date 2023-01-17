село Новотомниково, село Новотомниково, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Новотомниково

Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3166Новотомниково, с. вл.при р. Цне.3029169551550Церковь православная 1. Больница. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Ново-Томниковская волость
1235. Ново-Томниково, село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 197, жителей 1367, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 6 лавок, Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Ново-Томниковская волость
село Ново-Томниково«Ново-Томниково» п.-телег. контора30

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Моршанский район
65199Новотомниковосело53°46'41°47'N-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Моршанский муниципальный район, Сельское поселение Новотомниковский сельсовет
68616452101с Новотомниковосело
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