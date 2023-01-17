Большое Крыловское
Шемогодская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянина Крылова деревни Крыловской Шемогодской волости Великоустюгского уезда за спекуляцию сеном. 1914 г. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11389Крыловская, д. каз.при р. Двине.780188997Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1872. Крыловское, село бывшее государственное, при реке Двине, дворов 5, жителей 41, церковь православная
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4236КрыловскаяБогородское.Богородскийбывшие государственные1215010485