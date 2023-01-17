село Бояновичи, село Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Бояновичи

Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
1079Буяновичи (Баяновичи), с. каз.при рч. Лохове.5013242923910Церковь православная 1. Часовня 1. Сельское училище. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Подбужская волость
261. Буяновичи, село бывшее государственное, при речке Лохове, дворов 332, жителей 1978, церковь православная, школа, 4 тржк.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Хвастовичский район
303995Бояновичисело53°25'34°52'N-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Хвастовичский муниципальный район, Сельское поселение село Бояновичи
29646412101с Бояновичисело
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