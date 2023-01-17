Бояновичи
Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1079Буяновичи (Баяновичи), с. каз.при рч. Лохове.5013242923910Церковь православная 1. Часовня 1. Сельское училище. Ярмарок 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
261. Буяновичи, село бывшее государственное, при речке Лохове, дворов 332, жителей 1978, церковь православная, школа, 4 тржк.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
303995Бояновичисело53°25'34°52'N-36-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
29646412101с Бояновичисело