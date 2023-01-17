село Чекашевы Поляны, село Чекашевы Поляны, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Чекашевы Поляны

Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
610Чекашевы Полянки, д. вл.при руч. Унуе.3043105535572
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Токмовская волость
301. Чекашевы Поляны, деревня бывшая владельческая, при речке Унце, дворов 207, жителей 1080

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ковылкинский район
85848Чекашевы Полянысело54°06'44°09'N-38-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, Чекашево-Полянское сельское поселение
89629489101с Чекашевы Полянысело
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