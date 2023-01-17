деревня Шилино, деревня Шилино, Мало-Кусморская волость, Елатомский уезд (на 1911) — Familio

Шилино

Мало-Кусморская волость, Елатомский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
805Шилино, д. каз.при безымянной речке.27½46126119Мечеть магометанская. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Мало-Кусморская волость
344. Шилино, деревня бывшая государственная, дворов 52, жителей 229, м., школа, мерлуш. з.

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Мало-Кусморская волость
село Шилино«Елатомская » поч.-тел. контора
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