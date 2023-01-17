Шилино
Мало-Кусморская волость, Елатомский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
805Шилино, д. каз.при безымянной речке.7½27½46126119Мечеть магометанская. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
344. Шилино, деревня бывшая государственная, дворов 52, жителей 229, м., школа, мерлуш. з.
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Шилино«Елатомская » поч.-тел. контора7½7½