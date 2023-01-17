деревня Лукино, деревня Лукино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Лукино

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10479Лукина, д. каз.при рч. Лосьмине.613½83036
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Писковская волость
549. Лукина, деревня бывшая государственная, при реке Лосьминке, дворов 9, жителей 65, лавка, трактир

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Писковская волость
366ЛукиноДеревня5138093

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
177843Лукинодеревня55°47'00"34°12'00"N-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Мальцевское сельское поселение
66646420144д Лукинодеревня
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