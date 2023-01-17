деревня Шараповы, деревня Шараповы, Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Шараповы

Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
11649Шараповский (Шара пенки), поч. каз.при колодцах.509123135
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Шараповская волость
916. Шараповский, починок бывший государственный, при ключе, дворов 18, жителей 102, волостное правление (уездный город 58½ в.), земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Юрьянский район
237224Шараповыдеревня58°58'49°01'O-39-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Юрьянский муниципальный район, Верховинское сельское поселение
33649420256д Шараповыдеревня
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