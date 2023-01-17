село Иваново, село Иваново, Одеська область (на 2018) — Familio

Иваново

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2374Малый Буялык (Аджалык), кол. греко-булг.при р. Большом Аджалыке.2525201860785Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Мало-Буялыкская волость
596. Мало-Буялык (Аджелык), колония немцев, при балке Аджелыкской, дворов 222, жителей 1937, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46845Івановеселор-н ЛиманськийКрасносільська сільська об'єднана територіальна громада
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