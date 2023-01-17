деревня Верхняя Алапаиха, деревня Верхняя Алапаиха, город Алапаевск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Алапаиха

город Алапаевск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1877Алапаиха верхняя (Верхнеалапаевская плотина), сел.при рч. Алапаихе.1601036114115Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нейво-Алапаевская волость
331. Верхне-Алапаиха (Верхне-Алапаевская плотина), деревня бывшая владельческая, при речке Алапаихе, дворов 41, жителей 267, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Алапаевск
513920Верхняя Алапаихадеревня57°53'с.ш.61°34'в.д.O-41-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Алапаевск
65728000106д Верхняя Алапаихадеревня
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