село Водяное, село Водяное, — Familio

Водяное

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1024Водяное, с. каз.при р. Конке.101451516671700Церковь православная 1. Ярмарок 2. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Водянская волость
327. Водяное, село бывшее государственное, при речке Каине, дворов 789, жителей 4523, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православная, школа, бонд Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9147Водянеселоцентр сільської радир-н Кам'янсько-Дніпровськийсільрада Водянська
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