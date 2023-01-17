Беловольское
Богородская волость, Чебоксарский уезд (на 1914)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3086Беловольское (Белая Воложка), с. вл.при безымянном ключе.73½1633254246Церковь православная 1. Зимою базары по субботам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1369. Беловоложское (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 471, волостное правление (уездный город в 73 верстах), церковь православная, школа, ярмар Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Богородское, Богородскойсм. с. Беловолжское.Показать скан
с. Беловолжское (Богородское), Богородскойрусские626Показать скан