село Беловольское, село Беловольское, Богородская волость, Чебоксарский уезд (на 1914) — Familio

Беловольское

Богородская волость, Чебоксарский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
3086Беловольское (Белая Воложка), с. вл.при безымянном ключе.73½1633254246Церковь православная 1. Зимою базары по субботам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Богородская волость
1369. Беловоложское (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 471, волостное правление (уездный город в 73 верстах), церковь православная, школа, ярмар Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Богородская волость
с. Богородское, Богородскойсм. с. Беловолжское.
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с. Беловолжское (Богородское), Богородскойрусские626
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