посёлок городского типа Новотроицкое, посёлок городского типа Новотроицкое, — Familio

Новотроицкое

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
680Ново-Троицкое (*Сары-Булат), с. каз.на поде долины Сары-Булат.13418127631603
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Ново-Троицкая волость
271. Ново-Троицкое (Сарыбулат), селение бывшее государственное, дворов 256, жителей 1548, волостное правление (уездный город в 131 версте), молитвенный дом, школа, 3 лавк Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25531Новотроїцькеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Новотроїцькийселищна рада Новотроїцька
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