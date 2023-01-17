Крекшино
Плавский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Крекшино Краснинской вол. Крапивенского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3086.
План на участок земли в даче межевания д. Крекшина Краснинской вол. Крапивенского у., отведенный крестьянину той же деревни Спиридону Демидову Макарову. 1909 г. // Гос. а Показать все
Дело по заявлению гр-ки деревни Крекшиной Краснинской волости Рыжаковой о предоставлении ей права пользования постройкой гр-на Рыжакова. 1921 г. // Гос. архив Тульской об Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2631Рекшино (Реншино), сц. вл.при р. Плаве.205209499Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
389569Крекшинодеревня53°47'с.ш.37°16'в.д.N-37-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70638455246д Крекшинодеревня