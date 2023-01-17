деревня Крекшино, деревня Крекшино, Плавский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Крекшино

Плавский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Крекшино Краснинской вол. Крапивенского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3086.
План на участок земли в даче межевания д. Крекшина Краснинской вол. Крапивенского у., отведенный крестьянину той же деревни Спиридону Демидову Макарову. 1909 г. // Гос. а Показать все
Дело по заявлению гр-ки деревни Крекшиной Краснинской волости Рыжаковой о предоставлении ей права пользования постройкой гр-на Рыжакова. 1921 г. // Гос. архив Тульской об Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Крапивенский уезд
2631Рекшино (Реншино), сц. вл.при р. Плаве.205209499
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Плавский район
389569Крекшинодеревня53°47'с.ш.37°16'в.д.N-37-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Плавский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
70638455246д Крекшинодеревня
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