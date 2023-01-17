село Залесское, село Залесское, Черкаська область (на 2018) — Familio

Залесское

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Гусаковская волость
450. Залеское, село бывшее владельческое, дворов 243, жителей 1587, церковь православная, школа, питейный дом, вод. и 10 ветряных мельниц, пивоваренный завод

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Звенигородский уезд, Гусаковская волость
Залеское село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27705Заліськеселоцентр сільської радир-н Тальнівськийсільрада Заліська
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