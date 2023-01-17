деревня Летние, деревня Летние, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Летние

Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2384Ближне-Летний, выс. инор.при р. Ишиме.27912161811
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Саргатская волость
Летнинский выс;, при рч. Уштаке, на зем. тр.2532473118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Усть-Ишимский район
363454Летниедеревня57°41'с.ш.71°14'в.д.O-42-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Усть-Ишимский муниципальный район, Усть-Ишимское сельское поселение
52657432121д Летниедеревня
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