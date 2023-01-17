село Нижнеспасское, село Нижнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Нижнеспасское

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
135Нижне-Спасское, с. каз.при р. Тамбове.25525510311109Церковь православная 1. Училище. Завод поташный. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Нижнеспасская волость
127. Н. Спасское, село бывшее государственное, при речке Лесн. Тамбове, дворов 435, жителей 3152, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Нижне-Спасская волость
село Нижне-Спасское«Разсказовская» п.-т. контора255

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
64840Нижнеспасскоесело52°38'41°46'N-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Нижнеспасский сельсовет
68628420101с Нижнеспасскоесело
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