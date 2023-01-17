Нижнеспасское
Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
135Нижне-Спасское, с. каз.при р. Тамбове.25525510311109Церковь православная 1. Училище. Завод поташный. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
127. Н. Спасское, село бывшее государственное, при речке Лесн. Тамбове, дворов 435, жителей 3152, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Нижне-Спасское«Разсказовская» п.-т. контора255
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64840Нижнеспасскоесело52°38'41°46'N-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68628420101с Нижнеспасскоесело