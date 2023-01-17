село Новый Тап, село Новый Тап, Юргинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Новый Тап

Юргинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине д. Тапы Плетневской волости, Ялуторовского уезда, Тобольской губернии Степане Михайловиче Кармацком, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 18 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3366Танинская (Ернякуль), д. каз.при рч. Тапе.152102144310315
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Плетневская волость
Тапы д., при рч. Тапы, на прос. дор.1601551512291

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Юргинский район
86658Новый Тапсело57°03'67°45'O-42-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Юргинский муниципальный район, Новотаповское сельское поселение
71653447101с Новый Тапсело
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