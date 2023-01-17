деревня Новлянское, деревня Новлянское, Домодедово, Московская область (на 2019) — Familio

Новлянское

Домодедово, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4967Новлянское, д. удел.при рч. Жданке.188102334369
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Домодедовская волость
1140. Новлянское, деревня бывшая удельная, при речке Жданке, дворов 69, жителей 547

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Домодедовская волость
Дер. Новлянская25101183Церковно-приходская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Домодедово
46743Новлянскоедеревня55°28'с.ш.37°56'в.д.N-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Домодедово
46709000491д Новлянскоедеревня
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