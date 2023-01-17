посёлок Жегалино, посёлок Жегалино, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Жегалино

Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Жегалино Старо-Верхиссенской волости Инсарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3025.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
483Жегалино (Студеный ключ), д. каз.при рч. Патиже.1320224346
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Старо-Верхисская волость
291. Студеный Ключ, деревня бывшая государственная, при речке Патиже, дворов 14, жителей 97, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Инсарский район
85557Жегалинопосёлок53°54'44°32'N-38-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, Яндовищенское сельское поселение
89624496111п Жегалинопоселок
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