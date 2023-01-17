Жегалино
Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Жегалино Старо-Верхиссенской волости Инсарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3025.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
483Жегалино (Студеный ключ), д. каз.при рч. Патиже.1320224346Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
291. Студеный Ключ, деревня бывшая государственная, при речке Патиже, дворов 14, жителей 97, молитвенный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85557Жегалинопосёлок53°54'44°32'N-38-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89624496111п Жегалинопоселок