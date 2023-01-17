деревня Высокуша, деревня Высокуша, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Высокуша

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег государственным крестьянином дер. Высокуши Сигорской волости Угличского уезда Львом Тимофеевичем Касаткиным з Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег государственным крестьянином дер. Высокуша Сигорской волости Угличского уезда Иваном Яковлевичем Тестовым за Показать все
Дело о взносе денег крестьянами дер. Высокуши Сигорской волости Угличского уезда Петром Тестовым и Тимофеем Роговым за выкупаемую землю. 1875–1876 гг. // Гос. архив Яросл Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег государственным крестьянином дер. Высокуши Сигорской волости Угличского уезда Егором Роговым за выкупаемую зе Показать все
Дело о взносе денег под квитанцию государственным крестьянином дер. Высокуша Сигорской волости Угличского уезда Федором Алексеевичем Шмаковым для освобождения от уплаты о Показать все
Дело о взносе денег волостным писарем Андреем Дмитриевым крестьянину дер. Высокуши Сигорской волости Угличского уезда за Николая Васильевича Тестова для освобождения от п Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Высокуша Сигорской волости Угличского уезда И. К. Баулина к своему обществу о восстановлении нарушенного владения землею в пу Показать все
Дело о бежавшем из Сибири бывшего крестьянина Угличского уезда, Сигорской волости, деревни Высокуши Андрея Семеновича Пестова. 1878 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о выдаче паспорта кр-ну д. Высокуши Сигорской вол. Старченкову Н. С. 1881 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд 10. Опись 1. Дело 169.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9744Высокуша, д. каз.при колодце.432326118133
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Сигорская волость
д. ВысокушаI. Общество № 11016164Сигорский приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
384105Высокушадеревня57°06'с.ш.38°20'в.д.O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Нагорьевское сельское поселение
78632452341д Высокушадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close