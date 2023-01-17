Высокуша
Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег государственным крестьянином дер. Высокуши Сигорской волости Угличского уезда Львом Тимофеевичем Касаткиным з Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег государственным крестьянином дер. Высокуша Сигорской волости Угличского уезда Иваном Яковлевичем Тестовым за Показать все
Дело о взносе денег крестьянами дер. Высокуши Сигорской волости Угличского уезда Петром Тестовым и Тимофеем Роговым за выкупаемую землю. 1875–1876 гг. // Гос. архив Яросл Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег государственным крестьянином дер. Высокуши Сигорской волости Угличского уезда Егором Роговым за выкупаемую зе Показать все
Дело о взносе денег под квитанцию государственным крестьянином дер. Высокуша Сигорской волости Угличского уезда Федором Алексеевичем Шмаковым для освобождения от уплаты о Показать все
Дело о взносе денег волостным писарем Андреем Дмитриевым крестьянину дер. Высокуши Сигорской волости Угличского уезда за Николая Васильевича Тестова для освобождения от п Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Высокуша Сигорской волости Угличского уезда И. К. Баулина к своему обществу о восстановлении нарушенного владения землею в пу Показать все
Дело о бежавшем из Сибири бывшего крестьянина Угличского уезда, Сигорской волости, деревни Высокуши Андрея Семеновича Пестова. 1878 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о выдаче паспорта кр-ну д. Высокуши Сигорской вол. Старченкову Н. С. 1881 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд 10. Опись 1. Дело 169.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9744Высокуша, д. каз.при колодце.432326118133Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ВысокушаI. Общество № 110161—64Сигорский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384105Высокушадеревня57°06'с.ш.38°20'в.д.O-37-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632452341д Высокушадеревня