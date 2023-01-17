село Старый Кривец, село Старый Кривец, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Старый Кривец

Новозыбковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2297Кривец Большой (Кривец Старый), с. казач. и вл.при р. Снове.21692357378Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Лакомобудская волость
648. Старый Кривец, село бывшее государственное и владельческое, при речке Снове, дворов 159, жителей 701, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Новозыбковский район
67575Старый Кривецсело52°32'с.ш.32°12'в.д.N-36-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Новозыбковский муниципальный район, Старокривецкое сельское поселение
15640484101с Старый Кривецсело
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