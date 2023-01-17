посёлок городского типа Первомайское, посёлок городского типа Первомайское, Первомайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Первомайское

Первомайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Перекопский уезд
1155*Джурчи, д. каз. эстонск.при колодцах.49243510491Лютеранский молитвенный дом.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Первомайский район
799828Первомайскоепгт45°43,0' с.ш.33°51,0' в.д.L-36-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Первомайский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
35635401101пгт Первомайскоепоселок городского типа
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